Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Verdacht des Ladendiebstahls: 26-Jähriger wird rabiat

PforzheimPforzheim (ots)

Offensichtlich äußerst rabiat geworden ist ein 26-jähriger Tatverdächtiger eines Ladendiebstahls am Dienstagabend in Pforzheim. Zeugenangaben zufolge hat er dabei drei Personen verletzt.

Der 26-Jährige steht im Verdacht, gegen 19:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Hohenzollernstraße Verkaufsware in seinen Rucksack gesteckt zu haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen blieb dies offenbar nicht unbeobachtet und bei der Kasse ließ sich eine Mitarbeiterin den Rucksack zeigen, in dem sie dann auch fündig wurde. In der Folge soll der 26-Jährige den Rucksack wieder an sich gerissen und sich durch den Kassenbereich bis hin zur Ausgangstüre gedrückt haben. Laut Zeugenaussagen habe er dabei um sich geschlagen. Gegen den Versuch von Angestellten und Kunden, ihn aufzuhalten, soll sich der Tatverdächtige durch Schläge und Tritte gewehrt und dabei drei Personen verletzt haben. Dennoch gelang es, ihn bis zum Eintreffen der hinzugeilten Polizeikräfte festzuhalten. Die Beamten legten dem 26-Jährigen Handschließen an und brachten ihn wegen seines psychischen Zustandes in eine entsprechende klinische Einrichtung. Zudem erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

