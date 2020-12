POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Zwei Personen durch Verkehrsunfall verletzt

Polizeipräsidium Pforzheim

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 294 bei Simmersfeld.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 31 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 09:35 Uhr auf der Bundesstraße 294 von Simmersfeld in Richtung Calmbach. Wohl aufgrund der Witterung nichtangepasster Geschwindigkeit kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn zunächst nach rechts in den tieferen Schnee ab, woraufhin sein Audi ins Schlingern kam und in der Folge mit einem entgegenkommenden Wohnmobil eines 40-jährigen Fahrers kollidierte. Dabei wurden dessen 45-jährige Beifahrerin sowie ein mitfahrendes 5-jähriges Kind leicht verletzt. Sie mussten daraufhin mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

