POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher hebeln Fenster auf

Von Freitagmittag auf Dienstagnachmittag sind Unbekannte in eine Wohnung in der Pforzheimer Nordstadt eingedrungen.

Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Redtenbacherstraße. Dort durchsuchten sie Schränke sowie Kommoden und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem Schmuck. Der entstandene Schaden lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

