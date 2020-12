POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen gesucht: Zwei Täter zerstechen einen Reifen, ein Tätverdächtiger kann flüchten

Polizeipräsidium Pforzheim

Am Dienstagmittag haben zwei Täter einen Autoreifen in Mühlacker-Lienzingen zerstochen. Einer der beiden konnte vom Autobesitzer festgehalten werden, der zweite konnte flüchten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ging ein 19-Jähriger mit einem bislang Unbekannten gegen 14 Uhr die Knittlinger Straße zu Fuß entlang, wo sie den Reifen eines Citroen-Besitzers offenbar mit einem Messer zerstachen. Der Autobesitzer beobachtete die Tat, verfolgte die Täter und konnte beide in der Brühlstraße anhalten, wobei einer der beiden im Anschluss über die Bundesstraße 35 auf einem Feldweg in Richtung Schmie flüchtete. Die verständigte Polizeistreife fand beim 19-Jährigen ein Messer in seiner Hosentasche, welches in der Folge beschlagnahmt wurde. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte beim 19-Jährigen Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung fest. Der anschließende Alkoholvortest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher beziffert werden.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: südländisches Aussehen, trug über einem roten Kapuzenpulli eine schwarze Lederjacke mit weißem Pelz an Ärmeln und Kragen sowie eine schwarze Jogginghose. Er hatte eine Weinflasche in der Hand.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

