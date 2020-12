Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

CalwCalw (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagmittag auf der Landesstraße 573.

Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr die Landesstraße 573 in Richtung Neuhausen. Im Kurvenbereich kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, mit einem grauen, beziehungsweise silberfarbenen, Opel mittig auf der Fahrbahn entgegen. Um eine Kollision der beiden Fahrzeuge zu vermeiden, musste der BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen, geriet von der Fahrbahn ab, fuhr einen Hang hinunter und kam etwa 80 Meter neben der Fahrbahn zum Stehen. Hierbei prallte er gegen den am Waldrand zum Parken abgestellte Fiat einer 68-jährigen und beschädigte diesen am Heckbereich. Der unfallverursachende Opel-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Unterhaugstett fort.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 07051 161 3511, zu melden.

