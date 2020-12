POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Vorfahrt missachtet: 60-Jähriger verursacht Unfall unter Alkohol

Polizeipräsidium Pforzheim

Ein Schaden von rund 5000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Max-Eyth-Straße, Ecke Buchweg am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete ein 60-jähriger Smart-Fahrer die Vorfahrt eines Kraftomnibusses, weshalb es zur Kollision kam. Im weiteren Verlauf fuhr der Smart-Fahrer in eine Hecke eines Grundstücks und kam dort zum Stillstand.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein Alkoholtest beim 60-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

