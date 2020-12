Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Baiersbronn - Fahrzeuglenker stirbt nach Verkehrsunfall

Gegen 18:05 Uhr kam es am Dienstagabend in der Ortsdurchfahrt von Baiersbronn zu einem Verkehrsunfall: Der 42-jährige Lenker eines VW Golf fuhr von einer Nebenstraße aus an die Ortsdurchfahrt heran und hielt zunächst an der Einmündung an. Laut Zeugenaussage kippte der Fahrer des Pkw vornüber, das Fahrzeug setzte sich in Bewegung und kollidierte ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer mit einer Natursteinmauer. Notarzt und Rettungsdienst mussten den Pkw-Lenker reanimieren, ein Beifahrer im VW Golf blieb unverletzt. Der Pkw-Lenker verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus Freudenstadt. Ob nun der Verkehrsunfall oder möglicherweise eine Erkrankung todesursächlich war ist Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei in Freudenstadt.

