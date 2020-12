Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Kontrolle über Fahrzeug verloren: Familie schwer verletzt

BaiersbronnBaiersbronn (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine vierköpfige Familie bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 462 schwer verletzt. Das Fahrzeug war alleine beteiligt und im Anschluss nicht mehr fahrbereit.

Nach den ersten Ermittlungen war eine 41 Jahre alte Pkw-Fahrerin mit ihrem 41-jährigen Mann und den beiden Kindern zwischen Schönmünzach und Schwarzenberg unterwegs, als sie gegen 15:15 Uhr die Kontrolle über ihren Peugeot verlor. In einer Kurve kam die Frau von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen eine Felswand. Durch den Aufprall drehte sich der Wagen, stellte sich auf und kam in einem Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Die Eltern sowie die Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell