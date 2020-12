Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Täter öffnen Fahrzeug auf unbekannte Weise

Horb am NeckarHorb am Neckar (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche haben unbekannte Täter in Horb am Neckar ein Fahrzeug geöffnet und daraus verschiedene Gegenstände entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen öffneten die Täter im Zeitraum von 22.12.2020 bis 28.12.2020 in der Kaltenmoser Straße in Horb am Neckar auf bislang unbekannte Weise ein Auto und durchwühlten anschließend das Handschuhfach. Dabei entwendeten sie Münzgeld und amtliche Dokumente. Am Fahrzeug konnten jedoch keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Es entstand ein Diebstahlschaden im dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96-0 in Verbindung zu setzen.

Lukas Kruck, Pressestelle

