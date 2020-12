POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten zu sprengen

Polizeipräsidium Pforzheim

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Bad Liebenzell versucht, einen Zigarettenautomaten sprengen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Zigarettenautomaten in der Straße Talwiesen in Bad Liebenzell zu sprengen, was ihnen allerdings nicht gelang. Durch die Detonation wurde der Automat lediglich deformiert, so dass er ausgetauscht werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 in Verbindung zu setzen.

