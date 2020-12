POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn: Zwei Schwerverletzte und fünf Leichtverletzte

Polizeipräsidium Pforzheim

Am Montagmittag kam eine 17-Jährige mit ihrem VW-Bus auf der Bundesstraße 28 von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Bei dem Unfall wurden sieben Personen verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Fahrerin in Begleitung ihrer 46 Jahre alten Mutter, gegen 12:15 Uhr, die Bundesstraße 28 aus Richtung Freudenstadt kommend in Fahrtrichtung Kniebis. Vermutlich kam die junge Frau aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Zusammenhang mit einsetzendem Schneefall nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte zunächst mit einer Steinmauer und in der Folge frontal mit einem auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden BWM. Durch den Zusammenstoß wurden die Mutter der Fahrerin sowie ihre fünf Geschwister im Alter von sechzehn, dreizehn, neun, sieben und vier Jahren leicht verletzt. Der 54-jährige Fahrer des BMW sowie seine 52 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, am BMW ein Schaden von geschätzten 5.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn rund eine Stunde komplett gesperrt.

