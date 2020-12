POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall auf Autobahn A8, eine Person verletzt

Polizeipräsidium Pforzheim

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 76-Jährige verletzt wurde, kam es am Sonntagnachmittag auf der Autobahn A8 bei Pforzheim.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 76-jähriger BMW-Fahrer mit seiner 76-jährigen Beifahrerin gegen 15:55 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn A8 von Pforzheim in Richtung Stuttgart. Vor der Anschlussstelle Pforzheim-Ost herrschte zähfließender Verkehr, so dass der 76-Jährige aufgrund einer plötzlichen Stockung des Verkehrs eine Vollbremsung durchführen musste. Eine hinter ihm fahrende 22-Jährige konnte mit ihrem Audi offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr deshalb auf den BMW auf. Durch die Kollision wurde die 76-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro.

