Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Polizei stellt betrunkenen Unfallverursacher

NagoldNagold (ots)

Seinen Führerschein abgeben musste am Samstagnacht ein Pkw-Lenker nachdem er betrunken einen Verkehrsunfall verursachte.

Einer Streife des Polizeireviers Nagold fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein unfallbeschädigter Audi fahrend in Nagold auf. Das Fahrzeug konnte nach kurzer Fahndung gegen 00:45 Uhr im Stadtgebiet festgestellt werden. Der vermeintliche Unfallverursacher befand sich außerhalb seines Pkw und stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Während der Sachverhaltsklärung klagte der junge Mann über gesundheitliche Probleme, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde, der ihn in ein Krankenhaus verbrachte. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein einbehalten. Der 19-jährige Audifahrer hatte nach ersten Ermittlungen vor der Kontrolle eine Leitplanke touchiert, einen Begrenzungsstein überfahren und einen Verkehrspoller beschädigt. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell