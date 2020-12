POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Porsche überschlägt sich und kommt von der Fahrbahn ab

Polizeipräsidium Pforzheim

Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der A8 am Sonntagnachmittag.

Kurz vor 14 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit einem Porsche Cayenne die BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Pforzheim-Nord geriet er auf der linken Fahrspur mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und kam hinter der Leitplanke in der Böschung zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug begeben und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Er erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Am fabrikneuen Pkw entstand Totalschaden i.H.v. geschätzten 200.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung mussten zwei der drei Fahrstreifen bis gegen 16 Uhr gesperrt werden. Es bildete sich zeitweise ein Stau von bis zu sieben Kilometern Länge.

