Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Beim Zigarettenkauf geschlagen und getreten worden

FreudenstadtFreudenstadt (ots)

Als ein 42-Jähriger am Mittwochabend Zigaretten holen wollte, wurde er durch zwei bislang unbekannte Personen zusammengeschlagen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich der Mann gegen 20:00 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Alten Reichnbacher Straße und kaufte sich gerade Zigaretten, als er von zwei Unbekannten nach einer "Kippe" gefragt wurde. Er händigte dem Unbekannten eine aus, verweigerte jedoch dem Zweiten ebenfalls eine und trat seinen Heimweg an, als ihm plötzlich einer der unbekannte ins Gesicht schlug. Hierbei stürzte der 42-jährige zu Boden. Am Boden liegend trat der zweite Täter nochmals mit dem Fuß gegen den Kopf des Geschädigten. Daraufhin flüchteten die zwei Unbekannten von der Örtlichkeit. Die Tat wurde erst einen Tag später durch den Geschädigten bei der Polizei gemeldet. Der Polizeiposten Baiersbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber der Tat sich beim Polizeirevier Freudenstadt, unter 07441 5360, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

