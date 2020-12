Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sachbeschädigung an Schule

PforzheimPforzheim (ots)

Unbekannte richteten in der Zeit von Mittwochabend 22:30 Uhr und Donnerstagmittag 14:00 Uhr, am Schulgelände der Konrad-Adenauer-Realschule einen hohen Sachschaden an. Die Täter beschädigten mehrere Bewegungsmelder, Türklinken, sowie den Schließmechanisums der Tür zum schuleigenem Schwimmbad. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 500,00 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186 3111 in Verbindung zu setzen.

