Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

FreudenstadtFreudenstadt (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 22.12.2020, 14.30 Uhr und Mittwoch, 08:00 Uhr in der Straße Im Bannhölzle. Der noch unbekannte Fahrer eines Lkws stieß, vermutlich bei der Vorbeifahrt, gegen die Heckklappe eines am Straßenrand geparkten Audi und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber sich unter 07451960, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell