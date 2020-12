Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann mit Messer verletzt

PforzheimPforzheim (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam in den frühen Morgenstunden am Samstag gegen 00.35 Uhr in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße. Aufmerksame Anwohner meldeten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses einen verletzten Mann.

Aus bislang unbekannten Gründen verletzte ein 19-Jähriger, in dessen Wohnung, einen 26-Jährigen mit einem Messer. Der 26-Jährige wurde mit oberflächlichen Schnittverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 19-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von rund 1,9 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

