POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Brand einer Doppelhaushälfte

Am Freitag kurz vor 08:00 Uhr brannte im Wildberger Ortsteil Gültlingen ein Wohnbegäude. Die derzeit nicht bewohnte Doppelhaushälfte in der Wildberger Straße fing aus bislang noch nicht bekannter Ursache Feuer. Ein Übergreifen auf benachtbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro. Die Ortsdurchfahrtsstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet. Die Feuerwehren aus Wildberg, Gültlingen und Sulz am Eck waren mit zehn Fahrzeugen und 65 Mann, das Polizeirevier Nagold war mit zwei Fahrzeugen und vier Mann im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

