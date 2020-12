Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Ölbronn-DürrnÖlbronn-Dürrn (ots)

(Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Im Wald aufgefundene Personen: 52-Jährige verstirbt im Krankenhaus - Aktueller Stand der Ermittlungen

Nachdem sie am Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden war, ist die 52-jährige Ehefrau am Sonntagabend ebenfalls verstorben.

Wie bekannt, hatten am Samstagnachmittag Spaziergänger das Ehepaar im Gewann Espenhau/Mühlgraben regungslos am Boden liegend aufgefunden. Unweit der Stelle, an der die Eheleute entdeckt wurden, befindet sich ein Tümpel. Den Umständen nach hatte das Ehepaar zuvor Brennholz gesammelt. Die Eheleute wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht, wo sie zwischenzeitlich beide verstarben.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurde der betreffende Bereich abgesperrt. Erste Messungen der Feuerwehr vor Ort ergaben keine auffälligen Werte in der Luft. Die zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse von Boden- und Luftproben zeigen ebenfalls keine auffälligen Werte. Dennoch bleibt der betreffende Bereich auf Anordnung der Ortspolizeibehörde vorsorglich bis auf Weiteres gesperrt.

Die genaueren Umstände des Vorfalls sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf eine Gewalttat liegen nicht vor. Ein Unglücksfall kann nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Ermittlungen gehen die Polizeibeamten auch der Frage nach, ob eine plötzliche Freisetzung von Faulgas im Bereich des Tümpels für den Tod der Eheleute ursächlich sein könnte. Klarheit soll eine Obduktion der beiden Verstorbenen bringen, die im Laufe des Tages durch die Staatsanwaltschaft in Pforzheim beim Amtsgericht Pforzheim beantragt werden wird.

Frank Weber, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell