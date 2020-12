POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizist bei Widerstand leicht verletzt

Polizeipräsidium Pforzheim

Ein Polizist des Polizeireviers Pforzheim-Nord wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag bei einem Einsatz in der Gutenbergstraße in Pforzheim leicht verletzt.

Polizeibeamte wollten gegen 01:20 Uhr eine 30-jährige Frau aufgrund eines akuten medizinischen Notfalls ins Krankenhaus zurückbringen, welches diese eine halbe Stunde zuvor ohne ärztliche Erlaubnis und unter großer Gefahr für ihre Gesundheit verlassen hatte. Die offenbar unter berauschenden Mitteln stehende Frau weigerte sich und musste an den Armen zum Streifenwagen getragen werden. Vor dem Transport wollten die Einsatzkräfte die 30-Jährige nach gefährlichen Gegenständen durchsuchen. Dabei versuchte sie eine Beamtin mit einem Kopfstoß zu verletzen. Einen weiteren Beamten biss sie in die Hand, aber da er zu diesem Zeitpunkt Handschuhe trug, blieb er glücklicherweise unverletzt. In der Folge konnten der renitenten 30-Jährigen unter großer Kraftanstrengung die Handschließen angebracht werden, wobei ein Beamter an der Hand leicht verletzt wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die Frau die Einsatzkräfte außerdem mehrfach. Die 30-Jährige konnte in der Folge zur notwendigen medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, wo auch eine Blutentnahme erfolgte und sie stationär aufgenommen wurde.

Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Beleidigung.

