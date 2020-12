Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Zeugenaufruf: Betrunkener auf Landesstraße 565 unterwegs

StraubenhardtStraubenhardt (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein alkoholisierter 64-Jähriger mit seinem Auto auf der Landesstraße 565 durch Straubenhardt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 64-jährige Mercedes-Fahrer gegen 19:05 Uhr in Schlangenlinien mit niedriger Geschwindigkeit durch Schwann in Richtung Neuenbürg. Dabei kam der Mann offenbar immer wieder von der Fahrbahn ab und geriet dabei sowohl auf die Gegenfahrbahn, als auch in die angrenzenden Grünflächen. Hinter dem 64-Jährigen fuhren zahlreiche weitere Fahrzeuge, die aufgrund der unsicheren Fahrweise nicht überholen konnten. Als die Polizeibeamten den Mann am Ortseingang Neuenbürg schließlich anhielten und einer Kontrolle unterzogen, stellten die eingesetzten Einsatzkräfte bei dem Mercedes-Fahrer deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Der 64-Jährige musste daher eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Polizeibeamten ein. Da die Polizisten Beschädigungen an dem Mercedes feststellten, ist davon auszugehen, dass möglicherweise Fremdschaden entstanden ist.

Weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die geschädigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

Lukas Kruck, Pressestelle

