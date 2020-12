Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Unbekannte überfallen Jugendlichen

Königsbach-SteinKönigsbach-Stein (ots)

Am Freitagabend ist ein Jugendlicher in Königsbach-Stein auf dem Schulhof des Bildungszentrums offenbar von mehreren Unbekannten überfallen worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der Jugendliche gegen 18:30 Uhr über den Schulhof des Bildungszentrums in der Steiner Straße in Richtung Bahnhof gehen. Dort wurde er von einer Personengruppe angesprochen, welche die Herausgabe seiner Bluetooth-Box forderten. Als er dies verneinte, schlugen und traten die Unbekannten gemeinsam auf den Jugendlichen ein und verletzten ihn im Gesicht. Nach geraumer Zeit ließen sie von ihm ab, nahmen die Bluetooth-Box sowie die dazugehörige Powerbank an sich und flüchteten fußläufig. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Bei den Tätern soll es sich um vier bis fünf männliche Personen mit südländischem Aussehen handeln. Sie sind kleiner als 1,85 Meter und trugen, bis auf einen, alle komplett schwarze Kleidung. Einer trug eine weiße Bomberjacke und hat eine dickliche Statur. Alle trugen einen Mundschutz und Basecaps.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell