POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeibeamtin bei Einsatz verletzt

Bei einem Einsatz wegen dem Verdacht einer Sachbeschädigung ist am späten Sonntagabend in der Südweststadt eine Polizeibeamtin verletzt worden. Beamte des Polizeirevier Pforzheim Süd waren gegen 23.20 Uhr durch eine Anwohnerin in die Steubenstraße gerufen worden, nachdem diese beobachtet hatte, wie zwei Personen gegen ein geparktes Auto schlugen. Unweit von der Örtlichkeit entfernt konnten die Beamten die zwei Männer antreffen und vorläufig festnehmen. Der, nach bisherigem Kenntnisstand, betrunkene sowie eventuell unter Drogeneinfluss stehende 27-jährige widersetzte sich durch wegreißen seiner Arme, sowie durch winden seines Körpers, der Festnahme und konnte nur durch erheblichen Kraftaufwand von drei Beamten am Rücken geschlossen werden. Während der Fahrt auf das Polizeirevier wurden die anwesenden Beamte mehrmals unflätig durch den jungen Mann beleidigt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen, musste der Mann seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen. Eine Polizeibeamtin wurde durch den Widerstand leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch weiter fortsetzen. Dem 27-jährigen droht nun eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten, sowie eine Anzeige wegen Verstoß der CoronaVO.

Simone Unger, Pressestelle

