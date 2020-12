POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Polizeipräsidium Pforzheim

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 28.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagvormittag auf der Landesstraße 404 zwischen Freudenstadt und Altensteig.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 36-jähriger Skoda-Fahrer gegen 09:50 Uhr auf der Landesstraße 404 von Freudenstadt in Richtung Altensteig. Offenbar aufgrund von Unachtsamkeit übersah er zwei Fahrzeuge, welche in gleicher Fahrtrichtung vor ihm verkehrsbedingt hintereinander hielten und fuhr auf das hinterste Auto, einen Audi, auf. Durch den Aufprall wurde der Audi auf einen VW geschoben. Die 25 Jahre alte Audi-Fahrerin sowie die 52-jährige Beifahrerin des VW wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 28.000 Euro. Der Audi und der Skoda mussten abgeschleppt werden.

