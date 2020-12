Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Polizei fasst flüchtigen Einbrecher

Horb am NeckarHorb am Neckar (ots)

Am Freitagmorgen nahmen Polizeibeamte in Horb am Neckar einen Einbrecher auf der Flucht fest.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte ein 40-jähriger Mann gegen 08:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kaltenmoserstraße einzubrechen. Als der Einbrecher die Bewohnerin bemerkte, ergriff dieser die Flucht. Den von der Bewohnerin verständigten Beamten des Polizeireviers Horb gelang es im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe vorläufig festzunehmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96-0 in Verbindung zu setzen.

