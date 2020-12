Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kampagne: Rettungsgasse - #MachPlatz #WirWollenRetten

PforzheimPforzheim (ots)

Die Kampagne zur Rettungsgasse #MachPlatz #WirWollenRetten beenden wir nun mit einem letzten Video-Clip.

In den vergangenen Monaten haben wir in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien sehr viele Menschen erreicht. Auf diesem Wege wollen wir uns bei allen bedanken, die uns bei dieser Kampagne unterstützt und bei der Verbreitung der Botschaften geholfen haben.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird auf das Thema zur Bildung einer Rettungsgasse weiterhin aufmerksam machen. Bei der Rettung von Menschenleben zählt jede Sekunde.

Hier geht's zum Video: https://youtu.be/Jti-JuL_CLY

Die Rettungsgasse ist "ultrawichtig", also #Macht #Platz!

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell