Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pforzheim (PF) Pforzheim - Angebliche Kriminalpolizisten überfallen Mann in seiner Wohnung

PforzheimPforzheim (ots)

Von zwei Unbekannten wurde am Mittwochabend ein Mann in seiner Wohnung in Pforzheim überfallen. Dabei gaben sich die Täter zunächst als Beamte der Pforzheimer Kriminalpolizei aus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen klingelten die beiden Täter gegen 19:45 Uhr an der Wohnanschrift des Geschädigten in der Bertholdstraße. Über die Türsprechanlage meldeten sie sich daraufhin mit den Worten: "Kriminalpolizei Pforzheim". Nachdem der Geschädigte die Wohnungstür geöffnet hatte, zogen beide Täter eine Pistole und bedrohten ihn. In der Folge durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Nachdem sie ihre Beute im Wert von mehreren tausend Euro in eine Tasche und einen Rucksack gepackt hatten, flüchteten die Räuber aus der Wohnung.

Einer der Täter wird beschrieben als etwa 1,90 Meter großer und 40 bis 50 Jahre alter Mann, der mit einem olivgrünen Parka bekleidet war, einen hellblauen Mundschutz trug und mit einer eher tieferen Stimme hochdeutsch sowie polnisch gesprochen haben soll.

Der andere Täter wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß und von schmächtiger Gestalt. Er habe eine schwarze Sturmmaske sowie schwarze Sportschuhe getragen, die an einer Stelle einen markanten dunklen Fleck gehabt hätten. Zudem sei er mit einer dunklen Jeanshose bekleidet gewesen und habe deutsch mit Akzent gesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell