Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Betrunkener verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Höfen an der EnzHöfen an der Enz (ots)

Seinen Führerschein abgeben musste ein 48-Jähriger, der Donnerstagnacht bei Höfen an der Enz offensichtlich betrunken die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der 48-Jährige fuhr gegen 22:45 Uhr mit seinem Opel auf der Bundesstraße 294 von Höfen an der Enz in Richtung Neuenbürg. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam er offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und unter dem Einfluss von Alkohol stehend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er zunächst gegen eine Mauer. In der Folge wurde er durch die Wucht des Aufpralls nach links in die Schutzplanke geschleudert und kam dort zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten beim Opel-Fahrer Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung fest. Der anschließende Alkoholvortest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Fahrer musste deshalb zur Blutentnahme ins Krankenhaus und sein Führerschein wurde einbehalten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

