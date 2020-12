Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Unbekannter bricht in Kirche ein

TiefenbronnTiefenbronn (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter versucht in einer Kirche in Tiefenbronn Beute zu machen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich der Unbekannte gegen 15:45 Uhr über eine unverschlossene Türe Zugang zu der Kirche St. Maria Magdalena. Der Täter durchsuchte die Sakristei und versuchte mit einem Altarkreuz einen Opferstock aufzuhebeln, was ihm allerdings nicht gelang. Als er im weiteren Verlauf durch eine zufällig erschienene Zeugin überrascht wurde, ergriff der Unbekannte ohne Beute die Flucht. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen jungen Mann, etwa 1,65 Meter groß, mit normaler Statur und kurzen dunklen Haaren gehandelt haben. Er trug eine dunkle Jacke.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell