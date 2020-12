Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pforzheim (Enzkreis) Mühlacker - Festnahmeerfolg für die Soko "Wald": Polizeibeamte verhaften zwei Tatverdächtige

MühlackerMühlacker (ots)

(Nachtrag zu den Meldungen vom 08.12., 09.12. und 10.12.2020)

Mit der Verhaftung von zwei dringend Tatverdächtigen ist den Ermittlern der Soko "Wald" am Donnerstagmorgen ein Festnahmeerfolg gelungen.

Die Festnahme ist das Ergebnis umfangreicher und akribischer Ermittlungen, welche die Beamten auf die Spur eines 43-jährigen Mannes sowie einer 48-jährigen Frau führten. Mit einem von der Pforzheimer Staatsanwaltschaft erwirkten Beschluss durchsuchten mehrere Kriminalbeamte im Laufe des Morgens die Wohn- und Geschäftsräume der beiden Personen und nahmen diese widerstandslos fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurden die dringend Tatverdächtigen noch am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, welcher die Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen Mordes in Vollzug setzte. Die beiden dringend Tatverdächtigen, die deutsche bzw. türkische Staatsangehörige sind, befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Das Tatmotiv ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die Festgenommenen machten bislang keine Angaben zur Sache.

