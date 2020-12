Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann randaliert in Wohnung und verletzt Polizisten mit Eisenstange

PforzheimPforzheim (ots)

Nachdem er in seiner Wohnung in Pforzheim randalierte, hat ein 53-Jähriger am Donnerstagmorgen mit einer Eisenstange die eingesetzten Polizeibeamten attackiert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen meldeten gegen 01:30 Uhr gleich mehrere Anrufer, dass in einer Wohnung in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße jemand randalierte und umherschrie. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung eintrafen, griff der 53-Jährige sie mit einer 15-Kilogramm schweren Eisenstange an. Daraufhin mussten sich die Polizeibeamten mit Pfefferspray zur Wehr setzen und es gelang ihnen im weiteren Verlauf, den Mann zu überwältigen und ihn vorläufig festzunehmen. Hierbei leistete er massive Gegenwehr und verletzte fünf Beamte. Auch beim anschließenden Transport zur Dienststelle attackierte der 53-Jährige weiterhin die Einsatzkräfte und versuchte nach ihnen zu treten. Der Angreifer, welcher der Polizei nicht unbekannt ist, wurde noch in der Nacht in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Außerdem muss er nun mit einer Strafanzeige rechnen.

