Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Betrunkener verursacht Unfall und fährt davon

Horb am NeckarHorb am Neckar (ots)

Seinen Führerschein abgeben musste am Mittwochabend ein 49-jähriger Autofahrer, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol in Horb am Neckar einen Unfall verursachte und dann einfach davongefahren ist.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 41-jähriger mit seinem Audi gegen 17:00 Uhr in der Forellenstraße im Ortsteil Talheim. Als er plötzlich ein Krachen wahrnahm, erkannte er, dass ein 49-jähriger Peugeot-Fahrer offenbar beim rückwärtigen Ausparken mit ihm kollidiert war. Daraufhin verständigte der Audi-Fahrer die Polizei, wohingegen der 49-Jährige einfach davonfuhr. Im Rahmen der Fahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Flüchtigen in der Folge einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellten die eingesetzten Einsatzkräfte bei dem Peugeot-Fahrer Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von fast anderthalb Promille. Der 49-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Polizeibeamten ein. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

