Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gebäudebrand

PforzheimPforzheim (ots)

Zu einem Gebäudebrand in der Pforzheimer Luisenstraße anrücken mussten am Mittwochmittag Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Die Meldung über das Feuer war kurz vor 13 Uhr eingegangen. Vor Ort brannte es offenbar im oberen Bereich des Gebäudes. Eine Person, die sich beim Brandausbruch in dem Haus befunden hatte, konnte sich selbständig in Sicherheit bringen. Während der Einsatzmaßnahmen erlitt ein Angehöriger der Feuerwehr eine Brandverletzung und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand ist zwischenzeitlich gelöscht. Das Gebäudedach ist durch den Brand laut bisherigen Informationen jedoch einsturzgefährdet, weshalb der Bereich um das Anwesen herum durch die technischen Dienste der Stadt Pforzheim abgesperrt wurde. Eine konkrete Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, könnte sich aber im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, Hinweise auf eine vorsätzliche Tat haben sich bisher nicht ergeben.

