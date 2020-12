POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Weitere erfolgreiche Aktion des Anti-Graffiti-Mobils: 150 illegale Farbschmierereien beseitigt

Polizeipräsidium Pforzheim

IllingenIllingen (ots)

Insgesamt 150 beseitigte illegale Graffiti auf einer Gesamtfläche von rund 100 Quadratmetern sind das Ergebnis einer weiteren erfolgreichen Aktion des Anti-Graffiti-Mobils am Samstag vorletzter Woche.

Über einen Großteil des Tages hinweg hatten sich Vertreter des Hauses des Jugendrechts Pforzheim-Enzkreis am Illinger Bahnhof um die Beseitigung der verbotenen Schmierereien gekümmert. Bei der Putz- und Streichaktion waren auch sieben straffällig gewordene Jugendliche dabei. Zwei von ihnen mussten unter anderem ihre selbst verursachten Sprühereien an den Lärmschutzwänden im Bereich des Bahnhofs wieder beseitigen. Unterstützt wurden sie vom ehrenamtlich aktiven Malermeister Eric Schach aus Illingen, der sich schon seit der Gründung des Anti-Graffiti-Mobiles im Jahre 2003 für dieses Projekt engagiert. Auch die Gemeinde Illingen unterstützte die Umsetzung des Arbeitseinsatzes. So stellte sie bei der Freiwilligen Feuerwehr Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen sich die Beteiligten bei den kalten Temperaturen aufwärmen konnten.

Das Projekt Anti-Graffiti-Mobil (AGM) ist eine Kooperation zwischen dem Haus des Jugendrechts, dem Bürgerverein Nordstadt e.V., der Maler- und Lackiererinnung Pforzheim/ Enzkreis/ Neuenbürg, dem Bezirksverein für soziale Rechtspflege Pforzheim sowie dem eingetragenen Verein Pforzheim mitgestalten. Das Anti-Graffiti-Mobil verfolgt den Zweck, dass insbesondere jugendliche Sprayer ihren verursachten Schaden wieder selbst beseitigen. Insgesamt wurden an diesem Tag 150 Graffiti mit einer Gesamtfläche von rund 100 Quadratmetern beseitigt. In einer weiteren Aktion im kommenden Frühjahr sollen dann an den restlichen Flächen im Bereich des Bahnhofs die noch vorhandenen Graffiti beseitigt werden.

