Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Neuhausen/EnzkreisNeuhausen/Enzkreis (ots)

Am Dienstagabend, kurz vor 17.00 Uhr, kam es auf der L 573 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 84jähriger Mann fuhr mit seinem VW-Golf von Steinegg kommend, in Richtung Würmtal. Aus ungeklärter Ursache geriet er auf der regennassen Straße, in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford-Fiesta einer 23jährigen Frau. Die beiden Beteiligten wurden schwer verletzt. Sie mussten mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 16 000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle waren vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes (davon zwei Notarztwagen) und drei Fahrzeuge der Verkehrspolizei Pforzheim eingesetzt. Außerdem war die Feuerwehr Neuhausen mit vier Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 573 zwischen dem Neuhausener Ortsteil Steinegg und der Straße "Im Würmtal" bis gegen 18.30 Uhr voll gesperrt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell