POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Polizei beendet Fahrt unter Drogen

Horb am NeckarHorb am Neckar (ots)

Polizisten des Polizeireviers Horb am Neckar haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Fahrt eines VW-Fahrers wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss beendet.

Die Beamten führten gegen 02:45 Uhr in der Dammstraße in Horb am Neckar eine Verkehrskontrolle im Rahmen der Streife durch. Beim 25-jährigen VW-Fahrer zeigten sich während der Kontrolle Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Im Fahrzeug wurde außerdem Marihuana aufgefunden. Dem 25-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der 25-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen und möglicherweise den Verlust seines Führerscheins befürchten.

