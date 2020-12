Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar- Zeugenaufruf nach Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Horb am NeckarHorb am Neckar (ots)

Heute Morgen soll es auf der Bundesstraße 28a gegen 08:10 Uhr bei Schopfloch-Ost zu einer Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil eines Pkws und eines Lkws gekommen sein, zu welcher die Polizei noch Zeugen sucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Mitsubishi von Horb in Richtung Dornstetten. Kurz vor Schopfloch wollte sie in einer lang gezogenen Rechtskurve zwei hinter einander fahrende Lkws überholen. Als die 28-Jährige den ersten Lkw erfolgreich überholt hatte und auf Höhe des zweiten Lkws war, kam ihr ein 78-jähriger Skoda-Fahrer aus Richtung Dornstetten entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und kollidierte in der Folge mit dem Fahrerhaus des zweiten Lkws. Durch den Aufprall wurde ihr Mitsubishi gegen den entgegenkommenden Skoda geschleudert und es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurden beide Pkw-Lenker leicht verletzt und in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro, beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein der Mitsubishi-Fahrerin wurde wegen des Verdachts auf Straßenverkehrsgefährdung bis auf Weiteres einbehalten.

Wer den Vorfall beobachtet hat, insbesondere der Lkw-Fahrer des ersten Lkws, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb am Neckar unter der Rufnummer 07451 96-0 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

