Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - 68-Jähriger schlägt Einbrecher in die Flucht

SchömbergSchömberg (ots)

Ein 68-Jähriger überraschte einen Unbekannten, als dieser in der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte in seine Einliegerwohnung in einem Wohnhaus in Schömberg einzubrechen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der Einbrecher gegen 01:10 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu der Einliegerwohnung in der Beethovenstraße. Der 68-jährige Bewohner wachte dadurch auf und überraschte den Unbekannten auf frischer Tat, welcher daraufhin ohne Beute flüchtete. Es entstand kein Sachschaden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: südländisches Aussehen, 40-50 Jahre alt, dunkle mittellange Haare, dunkel bekleidet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.

