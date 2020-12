Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Zeugen gesucht: Unbekannte durchsuchen Autos und entwenden Wertgegenstände

ÖtisheimÖtisheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte in Ötisheim mehrere Privatgrundstücke betreten und sich an rund zwanzig Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten Zugang zu mehreren Garagen und Hofeinfahrten in Ötisheim. Dabei entwendeten sie Fahrräder und durchsuchten offenbar auch die dort befindlichen Autos. Aus den mitunter unverschlossenen Fahrzeugen wurden Bargeld, persönliche Ausweisdokumente und weitere Gegenstände entwendet. Weiterhin versuchten die Täter bei verschlossenen Fahrzeugen die Scheiben gewaltsam einzuschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich bislang auf etwa 10.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mlukühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

Lukas Kruck, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell