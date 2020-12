Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker- Insassen nach Überschlag mit Pkw unverletzt

MühlackerMühlacker (ots)

Nach Abkommen von der Fahrbahn landete ein Pkw mit seinen drei Insassen auf dem Dach.

Am Samstagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Fiat Geländewagen die L1134 von Mühlacker in Richtung Pinache. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er mit den rechten Rädern in das unbefestigte Bankett und verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über das Fahrzeug, welches anschließend vollständig von der Fahrbahn abkam und sich auf der angrenzenden Wiese überschlug. Die beiden Mitfahrer sowie der Pkw-Lenker selbst blieben unverletzt, allerdings entstand an dem neuwertigen Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Mühlacker Anzeichen auf eine Alkoholisierung beim Fahrer fest, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben.

Der zur Bergung des Fahrzeugs durch den Fahrer an die Unfallstelle gebetene Helfer war ebenfalls alkoholisiert. Da er mit einem Fahrzeug an die Unfallstelle gekommen war, muss auch er mit einer Anzeige rechnen.

