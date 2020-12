POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Nach Brand in Einsatztrainingszentrum: Zwei Polizeibeamte mit Rauchgasintoxikation im Krankenhaus

Polizeipräsidium Pforzheim

Nach einem Brand im Nagolder Einsatztrainingszentrum der Polizei mussten zwei Polizeibeamte mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Brand war gegen 11:15 Uhr aus bislang noch unbekannten Gründen im Bereich der Schießbahn der zur Hochschule für Polizei gehörenden Einrichtung in der Unteren Mühlstraße ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs herrschte Schießbetrieb. Beim Versuch, den Brand zu bekämpfen, erlitten zwei Polizeibeamte eine Rauchgasintoxikation und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Freiwilligen Feuerwehr Nagold gelang es in der Folge, das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es liegen bislang keine Hinweise auf eine Straftat vor. Nach derzeitigen Informationen entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Schießanlage ist durch den Brand aktuell nicht nutzbar.

