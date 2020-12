POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Polizeipräsidium Pforzheim

(PF) Pforzheim - 22-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle: Einsatzkräfte finden Marihuana und Bargeld

Polizeibeamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd fanden am Donnerstag bei einem 22-jährigen Pkw-Fahrer einen vierstelligen Geldbetrag sowie Marihuana, nachdem dieser zuvor versucht hatte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Die Einsatzkräfte wollten den 22-Jährigen mit seinem Pkw gegen 16:50 Uhr in Pforzheim kontrollieren, woraufhin dieser das Fahrzeug beschleunigte und versuchte, zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hielt der 22-Jährige an und die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Auf der Flucht hatte der türkische Tatverdächtige ein Päckchen mit einer größeren Menge an Marihuana aus dem Fenster geworfen, welches von einer Passantin aufgefunden und der Polizeistreife vor Ort übergeben wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnte außerdem ein größerer Bargeldbetrag aufgefunden werden. Darüber hinaus stand der 22-Jährige auch unter Drogeneinfluss. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Cannabis. Mit einem durch die Staatsanwaltschaft in Pforzheim erwirkten Beschluss durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung des Tatverdächtigen, wobei sie jedoch keine weiteren Betäubungsmittel fanden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Betäubungsmittel und das Bargeld wurden sichergestellt.

