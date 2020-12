Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unfallflucht in der Kreuzertalgasse

CalwCalw (ots)

Ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstagnachmittag eine Eingangstür im Kreuzertalweg und fuhr anschließend einfach davon. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr das Fahrzeug rückwärts gegen eine Eingangstür, wodurch ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstand. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen an der Unfallörtlichkeit befanden. Durch diese hofft nun das Polizeirevier Nagold, welche die Ermittlungen aufgenommen hat, Hinweise auf den Unfallverursacher zu erlangen. Gesucht wird ebenfalls nach einem weißen Fahrzeug, mit Calwer Zulassung, besetzt mit einer weiblichen Person. Dieses wurde zur Tatzeit in der Gasse gesehen.

Zeugen, sowie Hinweisgeber des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Nagold, unter 072452 93050, in Verbindung zu setzen.

