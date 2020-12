Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Unbekannter schlägt Fahrzeugscheibe ein und entwendet Geldbeutel

BirkenfeldBirkenfeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter in der Enzstraße in Birkenfeld offenbar das Fenster eines Fahrzeugs eingeschlagen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlug der Täter das Fahrerfenster des Fahrzeugs ein und entwendete im Anschluss einen Geldbeutel mit entsprechenden Bankkarten und Identitätsdokumenten.

Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912-0 in Verbindung zu setzen.

