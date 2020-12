Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Unbekannte entwenden Fahrräder und durchwühlen Autos

CalwCalw (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Calw Fahrräder gestohlen und sich im Laufe der Nacht an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten vier Unbekannte aus verschiedenen Garagen in Calw offenbar mehrere Fahrräder und öffneten dann im Laufe der Nacht in Wimberg und in Heumaden sowohl verschlossene, als auch unverschlossene Fahrzeuge. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld, Kreditkarten und persönliche Ausweisdokumente.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere die entwendeten Fahrräder betreffend, geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 in Verbindung zu setzen.

