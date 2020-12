Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Betrunkener Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Pkw und kracht gegen Hauswand

NagoldNagold (ots)

Seinen Führerschein abgeben musste am Mittwochabend ein 38-Jähriger, der mit seinem Opel in Nagold durch einen Unfall die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dann an einer Hauswand zum Stehen kam.

Der 38-Jährige fuhr gegen 17:50 Uhr mit seinem Opel auf der Straße "Im Kranich", als er nach derzeitigem Kenntnisstand gegen ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug prallte. Infolgedessen verlor der 38-Jährige offenbar die Kontrolle über sein Auto und fuhr zunächst gegen einen Treppenaufgang und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Opel-Fahrer Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung fest. Der anschließende Alkoholvortest ergab einen Wert von rund anderthalb Promille. Der Fahrer musste deshalb zur Blutentnahme ins Krankenhaus und sein Führerschein wurde einbehalten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

