POL-Pforzheim: Gemeinsame PM der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pforzheim - Nachtrag zur Meldung vom 08.12.2020, 16:11 Uhr (Enzkreis) Mühlacker - Fahrzeug des Vermissten aufgefunden

Einsatzkräfte haben am Mittwoch den Pkw des Vermissten auf Mühlacker Gemarkung aufgefunden. Im Fahrzeug befand sich eine verstorbene Person. Die näheren Umstände des Todes sowie die Frage, ob es sich bei dem Verstorbenen um den Vermissten handelt, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hierzu wurde beim Polizeipräsidium eine Sonderkommission eingerichtet, die wegen des Verdachts eines Kapitaldelikts ermittelt. Bei der Überprüfung eines möglichen Hinwendungsortes des Vermissten am Dienstag in Mühlacker waren auch polizeiliche Spezialkräfte im Einsatz gewesen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

