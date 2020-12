Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Zeugen gesucht: Unbekannter überfällt Frau beim Geldabheben

KnittlingenKnittlingen (ots)

Am Montagabend hat ein bislang unbekannter Täter in Knittlingen versucht Geld von einer Frau unter Vorhalt eines Messers zu erpressen.

Die 56-Jährige wurde gegen 19:35 Uhr beim Geldabheben in einer Bank in der Stuttgarter Straße von einem männlichen Unbekannten angesprochen und mit einem Messer bedroht. Der Unbekannte forderte von ihr einen dreistelligen Geldbetrag. Als eine weitere Person den Raum betrat, ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Friedrichstraße. Verletzt wurde niemand.

Beim Täter soll es sich um einen jung aussehenden, schlanken Mann mit braunen Augen handeln, welcher hochdeutsch sprach. Er ist ungefähr 170 Zentimeter groß und trug ein schwarzes Kapuzensweatshirt mit weißem Aufdruck auf der linken Brust, hellblaue Jeans und weiße Sneakers. Er hatte die Kapuze aufgezogen und trug einen weißen Schal als Mund-Nasen-Bedeckung.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

