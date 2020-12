Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Montagabend in der Lindenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die 31-jährige VW Fahrerin fuhr gegen 21:00 Uhr die Lindenstraße in Richtung Bahnhof, als sie vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung ihr Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer baulichen Trennung kollidierte. Zeugen riefen die Polizei, welche die Frau an der Unfallstelle in ihrem Fahrzeug sitzend antrafen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der Frau wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Sie muss mit einer Strafanzeige rechnen.

